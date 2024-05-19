Ünlü spor programı sunucusu çocuğa tecavüzden gözaltına alındı. Herkes şok oldu

İngiltere'nin The Sun gazetesi, televizyonda görevli ünlü bir spor programı sunucusunun sabaha karşı evine baskın düzenlenerek bir çocuğa tecavüz ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını yazdı.

Çocuğun 10 yaşından küçük olduğu belirtilen haberde sunucunun 18 saat gözaltında tutularak polis tarafından sorgulandığı da ileri sürüldü.

Sorgulama sonrası serbest kalan sunucunun hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği de haberde yer aldı.

Gazetedeki haberde gözaltına alınan sunucunun komşusunun “Polis çok erken geldi. Onu götürdüler ve bir süre evinde arama yaptılar. Onun yakalanması karşısında herkes şok oldu” dediği iddia edildi.

