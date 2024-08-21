Sosyal medya bu gurbetçiyi konuşuyor. 'Bize ücretsiz olmalı' diyerek devletten para istedi

Vatan hasreti çeken gurbetçilerimiz bazen yaptıkları yorumlarla bazen de davranışlarıyla Türkiye'de eleştiri oklarını üstüne çekiyor. Son olarak tatilini bitirip dönen bir gurbetçi sosyal medyada birçok kullanıcıyı çok sinirlendirdi.

DEVLETTEN AÇIK AÇIK PARA İSTEDİ

İsmini açıklamayan gurbetçi kamera karşına geçerek isteklerini arka arkaya sıraladı. Tatile 7 bin Euro ile gelip 6400 Euro harcadığını söyleyen gurbetçi kendini ülkenin bacasız sanayisi olarak gördüğü belirterek devletin her gelen gurbetçiye 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini ifade etti. Üstelik istekleri de bununla sınırlı değildi.

BEDAVA İNTERNET DE İSTEDİ

Uçak bileti fiyatlarının pahalı olduğunu belirten şahıs araçla geldikleri için kendilerinden köprü, otoyol parası alınmaması gerektiğini belirtti. İsteklerini peş peşe sıralayan talepkar gurbetçi son isteği olarak da kendilerine bedava internet verilmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYDAN SERT TEPKİ GELDİ

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada çok ses getirdi. Gurbetçiye de haliyle peş peşe tepkiler yağdı. Bir kullanıcı, 'Baca bey. Biz buradaki şartlarda yaşayıp veriyorsak sizde seve seve vereceksiniz. Beğenmiyorsanız aha Kaapıkule orada' paylaşımıyla tepkisini gösterdi.