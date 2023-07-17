Ünlü sunucu Gül Gölge'yi öldürmek istediler

Sunucu Gül Gölge, köpeğiyle birlikte, oturduğu sitenin iskelesinde denize girdiğini ve oranın kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişinin teknesini üzerine sürerek büyük bir tehlike yaşamasına neden olduğunu açıkladı.

Ünlü sunucu Gül Gölge'yi öldürmek istediler

Sunucu Gül Gölge, köpeğiyle birlikte, oturduğu sitenin iskelesinde denize girdiğini sırada oranın kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişinin teknesini üzerine sürmesi yüzünden ölüm tehlikesi atlattı.

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Gölge, sosyal medya hesabından, “Bugün köpeğimin ve benim üzerime teknesini süren Selim Faik Melek sana karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim. Benim o suyun içinde yaşadığım bir dakikanın hesabını vereceksin. Bu zorbalığın cezasını çekeceksin. Hiçbir şey olmasa bir daha böyle bir şey yapmayacaksın…” mesajını paylaştı.

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Yaşadığı olayın ardından polise başvurduğunu anlatan Gölge, paylaşımında, Bodrum Belediyesi ve İstanbul Adliyesi’ni etiketleyerek, şöyle dedi:

“İfademi olaydan hemen sonra verdim. Polis arkadaşlarımız hemen müdahale ettiler, ifadesi alındı ya da alınacak. Şu an kimlerle aynı ortamda yaşadığımızı sindirmeye çalışıyorum. Sizin gibi insanların çocukluk travmalarını Ben çekmeyeceğim. Sen tedavi olacaksın ya da topluma karışmayacaksın…

Sitemin en saçma iskelesinden insanları rahatsız etmemek için köpeğimle buradan denize giriyoruz. Yanımda çanta, telefon bile olmuyor çoğu zaman… Yanımda Marco ve havlu… Ve bunun için üzerimize tekne sürülüyor ve akla hayale gelmeyecek bir üslupla tehdit ediliyorum.

Siz şaka mısınız? Onunmuş orası… Tabii ki değil de yedi sülalen burada denize girmiş olsa, 100 senedir sizin iskeleniz olsa, evinin önü olsa bir insan oradan köpeğiyle denize giriyor diye sen bu davranış sergileyemezsin… Deniz orası deniz… Geçtim ev sahipliğini… İyi ki bana denk geldiniz… Ben sonuna kadar gideceğim bu meselenin…

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