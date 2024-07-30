Ünlü tavuk markalarına dev ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü tavuk markalarına dev ceza

Türkiye’nin en ünlü beyaz et üretici markalarından olan Beypiliç ve Erpiliç firmalarına, kesim yerlerinden Büyüksu Deresi’ne dökülen zehitli atıklar nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplamda 2 milyon 320 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye’de beyaz et piyasasının en ünlü markalarından olan Beypiliç ve Erpiliç markaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetimine yakalandı. İki markanın Bolu’daki fabrikalarındaki kesimhane yerinde, zehirli atıkların, fabrika yanından geçen Büyüksu Deresi’ne boşalttıklarının kayıtları ortaya çıktı.

Bakanlık ortaya çıkan görüntüler sonrasında iki marka için inceleme başlattı. Ekiplerin kesimhane ve derede yaptıkları inceleme sonrasında Beypiliç ve Erpiliç firmalarına "arıtmayı çalıştırmamaktan" tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Bolu Valiliği tarafından ayrıca 2 firma hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.

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