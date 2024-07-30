Borsa dolar ve altın piyasasında son veriler açıklandı

Kaynak: AA
Borsa dolar ve altın piyasasında son veriler açıklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,07 puanlık bir düşüşle 10.691,68 puandan kapanış yaptı. Gün boyunca en düşük 10.666,05, en yüksek 10.832,65 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı. Gün içinde teknoloji endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,62 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 67,66 puan ve yüzde 0,58 kayıpla 11.596,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 46'sı prim yaparken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 388 dolardan işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0072 lira, satışta 33,1395 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,9278 lira, satışta 33,0597 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

İlgili Haberler
Hindistan'da heyelan felaketi büyüyor. 108 ölü
Hindistan'da heyelan felaketi büyüyor. 108 ölü
Elazığ'da kardeş terörü. Tartıştığı kız kardeşine kurşun yağdırdı
Elazığ'da kardeş terörü. Tartıştığı kız kardeşine kurşun yağdırdı
Dünya Bankasının Türkiye’ye verdiği 600 milyon dolarlık kredide gizlenen detay!
Ünlü tavuk markalarına dev ceza
Son Haberler
Tramvayın çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Tramvayın çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı
Ev sahibi ve kiracılar artık o parayı ödemeyecek. Yargıtay'dan emsal karar Ekonomi
Ev sahibi ve kiracılar artık o parayı ödemeyecek. Yargıtay'dan emsal karar
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti Gündem
Arkadaşını bıçaklayıp, cep telefonu ile görüntüsünü çekti
Tesla, yazılım sorunu nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırıyor Otomotiv
Tesla, yazılım sorunu nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırıyor
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti
Fenerbahçe uzaklardan yediği golle şok oldu Spor
Fenerbahçe uzaklardan yediği golle şok oldu
Mete Gazoz son 16'da Spor
Mete Gazoz son 16'da