Borsa dolar ve altın piyasasında son veriler açıklandı

BIST 100 endeksi, güne 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı. Gün içinde teknoloji endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,62 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 67,66 puan ve yüzde 0,58 kayıpla 11.596,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 46'sı prim yaparken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 388 dolardan işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0072 lira, satışta 33,1395 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,9278 lira, satışta 33,0597 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.