Ünlü teknik direktör kötü haberi duyurdu: Bir yıl ömrüm kaldı

İsveç'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından olan, dünyaca ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson, hayranlarını bu kez üzdü.

Eriksson, yaptığı açıklama kanser hastalığına yakalandığını duyurdu ve bir yıl ömrünün kaldığını açıkladı.

Elinden geldiğince hastalıkla mücadele ettiğini belirten Eriksson, "Belki bir yıldan da az süre kaldı. Ama bunu düşünmek istemiyorum. Kalan hayatımı yaşamaya çalışıyorum" dedi.

75 yaşındaki Eriksson; Roma, Fiorentina, Lazio, Manchester City, İngiltere Milli Takımı gibi büyük takımlarda görev yapmış, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte çalışmıştı.