Ünlü Türk bankası müşterilerinin özel hayatına karışmaya başladı

Kuveyt Türk maaş kartı veya kredi kartı kullanan müşteriler, içki satışı yapan restoran, bar, market ve tekelde kartlarını uzattıklarında ödeme yapamıyorlar.

Ünlü Türk bankası müşterilerinin özel hayatına karışmaya başladı

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan biri olan Kuveyt Türk’ün maaş ve kredi müşterilerine uyguladığı yasak şoke etti. Bankanın kartını kullanarak alkollü içecek ödemesi yapmak isteyen bir kullanıcı, cep telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan banka müşterisi şunları söyledi:

Bugün Kadıköy’de bir konsere gittim. Gitmişken iki de bira içtim. Hesap kısmında ise ilginç bir şey öğrendim. @kuveytturk banka kartınızla içkili mekanda ödeme yapamıyorsunuz. Kendi paramı istediğim yerde harcayamadım bugün. Neyse twiti attım, şimdi hesabı kapatacağım.

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