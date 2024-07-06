Ünlü Türk milyarder Almanya'yı batırdı

2024 Avrupa Şampiyonası ilk çeyrek final müsabakasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi.

ALMANLAR EVİNDE KABUSU YAŞADI

Berlin’de bulunan Mercedes Benz Arena’da oynanan karşılaşma ev sahibi Almanlar için adeta bir yıkım oldu.

Uzun süre golsüz geçen karşılaşmada Dani Olmo İspanya’yı 51. Dakikada öne geçirdi.

Mücadelenin bu skorla biteceği sanılırken 89. Dakikada sahneye çıkan Florian Wirtz durumu 1-1’e getirerek maçı uzatmalara götürdü.

İki takımında artık penaltılar için hazırlık yaptığı sırada İspanya’da sahneye çıkan Merino 119. Dakikada İspanya’yı tekrar öne geçirdi.

Bu sonuç ile birlikte İspanyollar yarı finale yükselirken ev sahibi Almanya turnuvaya veda etti. Yaşanan bu erken veda Almanları adeta yıkarken bir isim daha oldukça üzüldü.

NEVZAT AYDIN YIKILDI

Karşılaşmayı yerinde izleyen Türkiye’nin ünlü milyarderlerinden Nevzat Aydın Almanya’nın elenmesi üzerine yaptığı paylaşımda “Şu kombinime üzüldüm. Ev sahibi ülkenin erken elenmesinden nefret ederim” ifadelerini kullandı.

KİMİ DESTEKLESE KAYBEDİYOR

2022 Dünya Kupası’nı da Katar’da yerinde izleyen Nevzat Aydın o dönemde kimi desteklemek için stada gitse o takım kaybediyordu. Avrupa Şampiyonası’nda da aynı durumun yaşanması sosyal medyada gündem oldu.