Rahmi Koç mest oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç mest oldu

Mert Günok'un yayınladığı teşekkür paylaşımı Rahmi Koç'u mest etti.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde bu akşam saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak olan milli takımımızda Mert Günok’tan flaş bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan deneyimli file bekçimiz Rahmi Koç’un kendisi için yazdığı tebrik mektubuna karşılık verdi.

Günok yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Kendi mektubuna aynı şıklıkla gelen cevap sonrası Rahmi Koç’un oldukça memnun olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Son 16 turunda oynanan Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarış ile herkesi hayran bırakan Mert Günok, Rahmi Koç’u da etkilemeyi başarmıştı.

Beşiktaş resmi hesabından paylaşılmak üzere bir mektup yazan Rahmi Koç mektubunda Mert Günok için, "Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim" demişti.

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