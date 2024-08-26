Ünlü türkücünün anısını duyanlar şoke oldu

Cezaevine girdiğini ve suçsuz olduğunu belirten Toprak, "Pardon dediler, beraat ettim" sözleriyle izleyicileri şaşırttı.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Ferman Toprak, çarpıcı hayat hikayesini anlattı.

Ünlü türkücü, Ekol TV'de yayınlanan "Balçiçek İlter'le Şimdi" programının bu haftaki konuğuydu.

Geçmişiyle ilgili yaptığı itiraflar arasında, ölüm tehlikesi atlattığı anlar ve cezaevi deneyimi izleyicilerde büyük bir etkiye neden oldu.

"4.5 AY BOŞUNA CEZAEVİNDE YATTIM"

Ferman Toprak'ın açıklamalarından bazıları şunlardı:

"Geçmişe dönsem, daha akıllıca yatırımlar yapardım. 2008'den sonra daha dikkatli oldum. O yıl talihsiz bir olay yaşadım ve 4.5 ay cezaevinde kaldım. Türkücü olmam nedeniyle medyada yer aldım, fakat suçsuzdum. Sonunda beraat ettim, bana 'pardon' dediler.

Cezaevinden çıktıktan sonra, kardeşim olan ceza avukatı beni teselli etti. 'İbrahim Tatlıses de hapis yatmıştı,' dedi. 4.5 ay sonra haklı olduğum ortaya çıktı. Avukat kardeşim, doğru yolda olduğumu ve İbrahim Tatlıses'in de cezaevine girdiğini söyledi.

"178 KALAŞNİKOF MERMİSİ ARABAMIZA İSABET ETTİ"

Acı olaylar ve kan davaları hatırlıyorum. Anneannem, dedem ve üç dayım aynı gün öldürüldü. Bizim de ölüm fermanımız verilmişti.

1978-79 yıllarında Adana'ya taşınmıştık, çünkü babam bu ortamda büyümemizi istemiyordu. Ablam Urfa'da doğmuştu. Urfa garına giderken, ben ve annemin bindiği araba 178 kalaşnikof mermisiyle vuruldu. Annem ve üç kardeşimle birlikte arabadaydık, ben o zaman üç yaşındaydım. Annem bizi arka koltuğun arkasına sakladı. Şoförümüz maalesef hayatını kaybetti. Olay yerinde 178 kalaşnikof mermisi bulundu. Annem, Ayet-el Kürsi okuyordu ve mermilerden hiçbiri bize isabet etmedi."