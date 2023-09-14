Ünlü üniversiteden mezun sapık doktorun yaptıkları dillere destan oldu

İngiltere’de ünlü üniversiteden mezun olan sapık doktorun yaptıkları ortaya çıktı. 40 yaşındaki doktorun her kadına aynı şeyi yaptığı öğrenildi.

Ünlü üniversiteden mezun sapık doktorun yaptıkları dillere destan oldu

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden mezun olan doktorun yaptıkları ülkede büyük tepki çekti. İngiliz doktorun çok sayıda kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

Swindon kentinde doktorluk yapan Tom Plimmer’ın muayenehanesine çağırdığı kadınlarla zorla cinsel ilişki seansları yaptığı öğrenildi. Kendisini taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan 6 kadın yaşadıklarını anlattı.

Mahkemeye yansıyan iddialara göre, 40 yaşındaki doktor, internette tanıştığı iki kadını ameliyata davet ederek mesai saatleri içinde cinsel ilişkiye girdi. Başka bir iddiaya göre ise sapık doktor bir başka kadına mesai saatleri içinde uygunsuz fotoğraflarını gönderdi. Öte yandan Plimmer’ın bir kadını ‘boğazını kesmekle’ tehdit ettiği de mahkemeye yansıyan olaylar arasında yer aldı.

MESLEKTAŞINI DA İLİŞKİYE ZORLADI

İngiliz doktorun bir kadın meslektaşını da cinsel ilişkiye zorladığı öğrenildi. meslektaşını zorla öpmeye ve meslektaşına dokunmaya çalışan Plimmer’ın daha sonra pozisyonu kullanarak tecavüze zorladığı belirtiliyor.

Meslektaşına düzenli olarak tacizde bulunan Plimmer, bu durumun ‘rızaya dayalı’ gerçekleştiği yönünde iddiada bulundu.

Öte yandan Plimmer’ın farklı kadınlarla görüşmek için kız arkadaşına sık sık yalan söylediği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.

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