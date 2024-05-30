Ünlü yazar Azra Kohen Filistinliler için bunları söyledi lince uğradı. ‘Çocuklarını bombaların atılacağı yere götürüp videosunu çekenler yaşamayı hak etmiyor’

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları aralıksız sürerken dünya çapında da bu saldırılar protesto ediliyor. Fi, Çi, Pi, Aeden ve Gör Beni isimli kitapların yazarı Azra Kohen’in, sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği Filistin yanıtı eleştiri oklarının kendisine yönelmesine sebep oldu.

İsrail'in Refah kentinde, sivillerin kaldığı çadırları bombalaması hakkında bir kınama mesajı yayınlamadığı için kendisini eleştiren bir takipçisine yanıt veren Kohen, linçe uğradı.

“YAŞAMAYI HAK ETMİYOR"

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!” ifadelerini kullanarak takipçisine cevap veren Kohen, çocukların onları bomba bölgesine videolarını çekmek için götürenlerden kurtulması için her gün dua ettiğini iletti.

Kohen, “Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" dedi.

"İSRAİL'İN SAVUNMASINI ANLAYABİLİYORUM"

Söz konusu ifadelerinin ardından, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepki gören Kohen’in daha önce Filistinliler hakkında yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

Kohen, eski paylaşımlarından birinde, "Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını yanlış buluyorum. Ama İsrail'in savunmasını anlayabiliyorum, ben de olsam ben de çocuğuma el uzatanın elini değil kafasını koparırım ve Filistin'e kimsenin neden yardım etmek istemediğini çok net görüyor ve anlıyorum.” ifadelerini kullanırken, “Kendi çocuklarını kendilerine kalkan yapan ulus yok olmaya mahkumdur. Soyda ciddi problem var. Dünyanın başka hiçbir yerinde 'sadece çocuklar ölmüyor' çünkü onları aileleri koruyor Filistin dışında!" açıklamasını yapmış.