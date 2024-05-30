İsrail'in Refah'taki katliamları kınandı: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in Refah'taki katliamları kınandı: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı

TBMM, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde gerçekleşen sivil katliamları şiddetle kınayan bir kararı kabul etti. Söz konusu karar, ulusal yasama organının resmi yayın organı olan Resmi Gazete'de ilan edildi.

Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan tarihi bir karar aldı. 1411 sayılı kararla kabul edilen bu karar, İsrail'in sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını ve Gazze'ye uyguladığı baskı politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Kararda, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonların durdurulması kararına rağmen saldırılara devam ettiği ve bu durumun tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği vurgulandı. Saldırılarda birçok masumun hayatını kaybettiği ve Gazze'nin yaşanmaz hale geldiği belirtildi.

TBMM, İsrail'in Refah'taki çadır kamplarına dahi yakıcı silahlarla saldırı düzenlemesini ve uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe saymasını "insanlık suçu" olarak nitelendirdi. Netanyahu ve çetesinin ırkçı uygulamalarını ve apartheid rejimini aşarak soykırıma dönüşen eylemlerini kınadı. Kararda, Holokost'un insanlık vicdanı tarafından lanetlendiği ve siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere katliam yaptığı vurgulandı. Uluslararası hukuku ihlal ederek sivilleri hedef alan katliamların bir kez daha lanetlendiği belirtildi.

Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin devam edeceğini ve İsrail'in durdurulması için tüm dünya milletlerine ve meclislerine çağrıda bulunduğu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"TBMM olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hukuki süreci özenle takip ederek, uluslararası camiada Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz."

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