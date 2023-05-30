Ünlü restoranda skandal olay. Salatadan çıkan şey müşterileri şoke etti

Ayşe MEMİŞ /YENİÇAĞ/ Özel Haber

Türkiye’de ve yurt dışında mağazaları olan ünlü restoran zinciri Tavuk Dünyası’nda skandal bir olay yaşandı.

Dün, Tavuk Dünyası’nın Şirinevler Meydan’daki şubesine giden 2 vatandaş yaşadığı şoku atlatamadı.

Müşteriler 2 farklı menü sipariş etti. Siparişler geldikten 15- 20 dakika sonra müşterilerden biri tabağını yarılamışken salatanın içinde bir şey fark etti.

Çatal yardımı ile çıkardığı şeyin sümüklü böcek olduğunu fark eden müşteri şok oldu.

Hemen garsonu çağırarak durumu bildirdi. Garson ise salatanın içinden çıkan böceği alarak götürdü.

10 dakika sonra gelen garson özür dileyerek tatlı ikram etti. Ne olduğunu bile anlayamayan müşteriler hesabı ödeyerek çıktı.

Ancak iddiaya göre müşterilerin Tavuk Dünyası’ndan şikayetçi olacağı öğrenildi.

3 YIL ÖNCE DE BÖCEK ÇIKMIŞTI

Öte yandan Tavuk Dünyası Gebze Center Şubesi’nde de 2020 yılında yemek siparişi veren bir vatandaş, yemeğinden böcek çıktığını iddia etmişti. Şoke alan vatandaş durumu hemen çalışanlara bildirerek restoranı terk etmişti.