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A101 markette iğrenç görüntüler. Bütün pirinç paketlerinden böcek çıktı

Alım gücü düşen vatandaşın piyasada ucuz olduğu için tercih edildiği söylenen marketlerden skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. En son A101 marketlerdeki pirinç paketlerindeki böcek görüntüleri sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:17
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Odatv yayınladı. A101 markette iğrenç görüntüler. Bütün pirinç paketlerinden böcek çıktı

A101 markette iğrenç görüntüler. Bütün pirinç paketlerinden böcek çıktı
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A101 zincir marketteki paket pirinçlerin içindeki böcekler sosyal medyada gündem oldu.

Odatv’de yer alan videoda İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan A101 marketindeki pirinç paketlerinin içindeki böcekler görüntüleniyor.

BÜTÜN PAKETLERDE BÖCEK VAR

Paket pirinçlerin içindeki böceklerin görüntülerini kaydeden vatandaşın videosunda raftaki bütün paketlerde böcek olması dikkat çekti.

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Abuzziya
29.09.2022 17:52
Geçen yılın pirinclerini saklayıp fiyatları arttirdilar, bu yılın pirinci çıktı ama fiyat indirrmemek için hâlâ direniyorlar , kurtlanmis tarihi geçmiş ürünleri millet yedirenlere, hesap sormali  
 
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