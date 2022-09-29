A101 markette iğrenç görüntüler. Bütün pirinç paketlerinden böcek çıktı

A101 zincir marketteki paket pirinçlerin içindeki böcekler sosyal medyada gündem oldu.
Odatv’de yer alan videoda İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan A101 marketindeki pirinç paketlerinin içindeki böcekler görüntüleniyor.
BÜTÜN PAKETLERDE BÖCEK VAR
Paket pirinçlerin içindeki böceklerin görüntülerini kaydeden vatandaşın videosunda raftaki bütün paketlerde böcek olması dikkat çekti.
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