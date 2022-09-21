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Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var

Ünlü kahve markası olan "Kahve Dünyası"nın Akasya AVM'deki şubesinde bir müşteri tarafından skandal görüntüler kaydedildi. Görüntülerde böceğin çikolatalar arasında dolaştığı görüldü.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:15
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Kahve Dünyası'nda çikolatalar arasından böcek çıktı

Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
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Türkiye'nin birçok kentinde özellikle de AVM'lerinde şubeleri bulunan kahve zinciri Kahve Dünyası'nda kaydedilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'deki Kahve Dünyası şubesinde satılan çikolataların arasında böcek gezdiği görüldü.

Görüntüler bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan videoya dair Kahve Dünyası'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

Vatandaşlar görüntülerin benzerlerini çekip ŞikayetVar'a bildiklerini duyurdu.

A101'DE DE YUMURTADAN KURT ÇIKMIŞTI

A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntülemişti. Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı da ortaya çıkmıştı.

Görüntüleri paylaşan “Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, “Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda” mesajını paylaşmıştı.

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