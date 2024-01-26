Ünlü yetişkin film yıldızı Jesse Jane evinde ölü bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yetişkin film yıldızı Jesse Jane evinde ölü bulundu
Yetişkin film tarihinin en yüksek bütçeli film serilerinde rol alan ve bir zamanlar güzellik yarışmasına da katılan 43 yaşındaki Jesse Jane, çarşamba günü Oklahoma'daki bir evde ölü bulundu.

Oklahoma'da Moore Polis Departmanından yetkili Francisco Franco, ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğunu öngördü.

Franco, görevlilerin çarşamba sabahı Jane ve erkek arkadaşı Brett Hasenmueller'in kaldığı bir eve sağlık kontrolü için gittiklerini ifade etti.

Her ikisinin de ölü bulunduğunu belirten Franco, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

43 yaşında yaşamını yitiren Jesse Jane 2000'li yılların başında yetişkin film sektörünün en büyük isimlerinden biri olarak değerlendiriliyordu.

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Yetişkin film endüstrisinin reklamcılarından Brian Gross, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Yetişkin filmlerinin dünyanın her yerinde izlendiği bir dönemin oyuncusuydu" dedi.

Yetişkin filmlerin 2000'lerin ortalarında benimsediği değişimden kaçındığını söyleyen Jane 2007'de sektörden çekildi. Jane daha sonra kendi seks oyuncakları serisini çıkarmaya başladı.

Jane 2018'de GQ'ya verdiği demeçte, "Bu sektöre tam da yetişkin film yıldızlarına değer verildiği mükemmel bir zamanda girdim. Göz alıcıydılar. Bir odaya girdiğinizde baş döndürüyordunuz. Herkes kim olduğunuzu biliyordu çünkü ürününüzü ya da DVD'lerinizi, her şeyinizi satın almak zorunda kalıyorlardı. Ama internet bu işi öldürdü" demişti.

Jesse Jane'nin çalışmaları sadece yetişkin film sektörüyle sınırlı değil. 2004'te yeniden çekilen televizyon dizisi Starsky and Hutch ile HBO dizisi Entourage olmak üzere Hollywood'a geçiş yapabilen nadir isimlerden biriydi.

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