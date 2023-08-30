Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."