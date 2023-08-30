Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Ünlü isimler, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

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TARKAN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

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TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 4

KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 5

ŞAHAN GÖKBAKAR

"30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun"

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 6

SİBEL CAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 7

MAURO ICARDI

"101. yıl dönümünde Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 8

HANDE ERÇEL

"Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata'm"

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 9

ZAFER ALGÖZ

"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 10

FAZIL SAY

"30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.
Cesur lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, armağanımız olsun “100. Yıl Marşı”

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 11

ALİ SUNAL

Eşi ve kızlarıyla Türk bayrağı önünde poz veren Sunal, paylaşımına "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" notunu düştü.

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 12

DERYA ULUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 13

SEDA SAYAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 14

PINAR ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm izindeyiz."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 15

YONCA EVCİMİK

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 16

MELİS SEZEN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

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Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 17

EMRE ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

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