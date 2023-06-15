Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu

Kurban Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Listenin başındaki isim ise dikkat çekti. İşte o liste…

1/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 1
2/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 2

Yıldız Tilbe: Çeşme ve Kıbrıs (4,5 milyon)

3/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 3

Simge: Kıbrıs- (700 Bin)

4/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 4

Ajda Pekkan: Bodrum (3 Milyon)

5/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 5

Özcan Deniz: Kıbrıs-Çeşme (2,5 milyon)

6/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 6

Hadise: Kıbrıs-Antalya-Batum- Bergama (10 milyon)

7/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 7

Gülben Ergen: Batum (1 milyon)

8/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 8

Rober Hatemo: Antalya (4 gün)(2 milyon)

9/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 9

Melek Mosso: Kıbrıs (800 Bin TL)

10/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 10

Bülent Ersoy: Antalya ve Çeşme (3 Milyon)

11/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 11

Candan Erçetin: Kıbrıs (1,5 milyon)

12/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 12

Alişan: Kıbrıs-Bodrum (2 milyon)

13/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 13

Ebru Gündeş: Kıbrıs-Antalya (5,5 milyon)

14/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 14

Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs-Çeşme (2 milyon)

15/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 15

Aleyna Tilki: Bodrum (1 milyon)

16/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 16

Sibel Can: Antalya-Kıbrıs: (5,5 milyon)

17/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 17

Gülşen: Antalya-Kıbrıs-Alaçatı (7 milyon)

18/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 18

Derya Bedavacı: Bodrum-Kıbrıs- Adana-İzmir-Çeşme (2 milyon 700 Bin)

19/19
Ünlülerin Kurban Bayramı ücretleri belli oldu 19

Edis: Kıbrıs-Çeşme- Alanya (5 milyon)

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Eski Hollywood kraliçelerinin güzellik hileleri
Eski Hollywood kraliçelerinin güzellik hileleri
Emre Altuğ oğlu üzerinden Çağla Şıkel'e gönderme yaptı: Bana değil annesine çekmiş
Emre Altuğ oğlu üzerinden Çağla Şıkel'e gönderme yaptı: Bana değil annesine çekmiş
Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor
Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor
Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar
Şevval Şahin'den kımızı bikinisi ile muhteşem fotoğraflar
Dünyanın en güzel on kadını 'Altın Oran' ile seçildi
Dünyanın en güzel on kadını 'Altın Oran' ile seçildi
Ünlü modelin baş döndüren fotoğrafları. Hayranları beğeni butonunu çökertti
Ünlü modelin baş döndüren fotoğrafları. Hayranları beğeni butonunu çökertti