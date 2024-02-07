Ünlü banka bilançosunu açıkladı

2023 yıl sonunda VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği, yıllık bazda yüzde 65 artış göstererek 1,9 trilyon TL üzerinde geldi.

Aynı dönemde nakdi krediler, yıllık yüzde 61 artışla 1,5 trilyon TL’ye çıkarken, aktif büyüklüğü ise yıllık yüzde 66 artışla 2,8 trilyon liraya yükseldi.

Böylece nakdi krediler ve toplam aktifler için pazar payları sırasıyla yüzde 12,8 ve yüzde 11,9 oldu.

2023’ün tamamında 25 milyar 46 milyon TL net kâr elde eden VakıfBank, ayrıca yılın son çeyreğinde ilave 4,3 milyar TL serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını 11 milyar TL’ye çıkardı.

“TL KREDİLER İLK DEFA 1 TRİLYON TL SEVİYESİNİ AŞTI”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2023 yılının, özellikle ikinci yarısından itibaren, ülkemiz için pek çok olumlu gelişmenin yaşandığını söyleyerek, Türk bankacılık sektörünün her koşul ve şartta ne kadar dirençli olduğunu ve ekonomi yönetimimizin izlediği makro ekonomik politikalarla yabancı yatırımcıların ülkemize ve Türk bankalarına yönelik pozitif algılarının giderek arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

“TL VADELİ MEVDUATLAR İLK DEFA 1 TRİLYON TL BARAJINI AŞTI”

Üstünsalih, toplam mevduatlarının yıllık bazda yüzde 74 artışla 2 trilyon TL’ye yaklaştığını, böylece bu alandaki pazar paylarının bir önceki yıl yüzde 12,7 olan seviyesinden yüzde 13,2’ye yükseldiğini söyledi.

6,3 MİLYAR DOLAR İLE YURTDIŞINDAN EN ÇOK KAYNAK SAĞLAYAN BANKA”

Üstünsalih, 2023 yılında yurtdışı fonlama tarafında gerçekleştirdikleri, 2 milyar dolar büyüklüğündeki DPR seküritizasyon işlemi ile Türk bankaları arasında tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı DPR seküritizasyon işlemine de imzamızı attıklarını vurguladı.

Üstünsalih, yıl boyunca yurtdışından sağladıkları taze kaynak tutarı 6,3 milyar dolar olduğunu, uluslararası piyasalardan temin ettikleri yabancı kaynak toplamı ise 14 milyar dolar olduğunu söyledi