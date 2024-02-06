İş Bankası’ndan Hatay’a okul desteği

Banka, “Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi” ve “Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu”nu hayata geçiriyor.

24 derslikten oluşan lise ve 4 derslikten oluşan anaokulunun yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından Valilikte imzalandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu süreçte 11 Eylül‘de okulların açılması için insan üstü bir gayret sarf ettiklerini söyleyerek, bağışçılarla birlikte 466 derslikli okullar yaptıklarını belirtti.

Yaraları sarmak için büyük bir dayanışma ortaya konularak el birliğiyle hareket edildi

Deprem felaketlerinin meydana geldiği ilk andan itibaren ihtiyaçları yerinde tespit ederek, hayati önemdeki yardımların doğru lokasyonlara hızlıca ulaştırılması için harekete geçtiklerini söyleyen Sözen, sonrasında da desteklerini çeşitli alanlarda sürdürdüklerini belirtti.

Bilim Kuşağı Atölyeleri / Okul Destek Derneği iş birliği / Darüşşafaka…

Deprem felaketlerinden etkilenen bölgede eğitime destek sağlamak için yürütülen çalışmalar arasında, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte başlatılan ve özellikle de bölgede çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına katkıda bulunma amacını taşıyan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” yer alıyor.

Okul Destek Derneği ile de depremden etkilenen çocuklara uzaktan eğitim desteği vermek için bir proje yürütülüyor. Projeden 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 1.750 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

AFAD ve TOKİ iş birliğinde 1.000 konutluk proje

İş Bankası deprem felaket sonrası ilk etapta birçok kesimi kapsayan 10 milyar TL’lik bir kaynak ayırdı. İş Bankası Grubu adına afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Şubat 2023’te toplam 1 milyar TL bağış yapıldı. AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 1.000 konutluk proje için AFAD’a Nisan 2023’te 1,7 milyar TL katkı sunuldu.