Asrın felaketi sonrası DASK’lı konut sayısı yükseldi

Kaynak: DHA
Asrın felaketi sonrası DASK’lı konut sayısı yükseldi
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olarak da isimlendirilen zorunlu deprem sigortası oranı son 1 yılda Türkiye genelinde yüzde 2,7 oranında arttı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun interaktif deprem haritasına göre, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'taki büyük depremler öncesi ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 55,6 oranındaki 11 milyon 147 bin 148'inin zorunlu deprem sigortası mevcuttu.

Depremler sonrası ise DASK üzerinden zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı, hızla yükseliş gösterdi.

Depremin etkilediği illerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, devamındaki ilk 1 ay içerisinde DASK'lı konut sayısı 400 bin artarken 2023 yılı mart ayında 11 milyon 545 bine yükseldi.

1 YILDA 524 BİN KONUT ARTIŞI

Depremin ardından 1 ayda 400 bine yakın yeni konut için daha zorunlu deprem sigortası yaptırılırken, üzerinden 1 yıl geçen depremde son 11 ayda zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısındaki artış 126 binde kaldı.

2024’ün şubat ayı verilerine göre; Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası sayısı 11 milyon 671 bin 992 konuta yükseldi, sigortalılık oranı da yüzde 58,3 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl deprem öncesi döneme göre; bu yıl şubat ayı itibarıyla zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısında 524 bin 844 artış kaydedildi.

DEPREMİN ETKİLEDİĞİ İLLERDE DURUM

15 Mart 2023’te açıklanan verilere göre; 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerdeki veriler genelde çok düşük iken; bu illerden 9'unda DASK yaptıranların sayısı artarken, Şanlıurfa ve Hatay'da sayı ve oranlar düştü.

Hatay'da geçtiğimiz yıl mart ayında 315 bin konuttan 123 bin 441'inde (yüzde 39,2) zorunlu deprem sigortası bulunurken, bu yıl şubat döneminde sigortalı konut sayısı 117 bin 986'ya, toplam sigortalı konut oranı ise yüzde 37,5'e düştü.

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