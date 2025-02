Unutkanlık hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Günde bir tane yemek yetiyor

Yumurta, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin. Yumurta sarısı, kolin adı verilen ve beyin sağlığı için önemli olan bir besin maddesi içerir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, "Kolin, hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve bilişsel işlevlerin korunmasında önemli bir rol oynar" dedi.

Ayrıca, yumurta D vitamini, B12 vitamini ve antioksidanlar açısından da zengindir, bu da genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturdu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YUMURTANIN BEYİN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Bilim insanları, yumurtanın beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli araştırmalar yaptı.

Journal of the American College of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, düzenli yumurta tüketiminin bilişsel işlevleri iyileştirdiği ve hafızayı güçlendirdiği bulundu.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. David Smith, "Yumurta tüketimi, bilişsel işlevlerin korunmasına ve Alzheimer hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Özellikle kolin, beyin sağlığı için kritik bir besin maddesidir" şeklinde açıklamada bulundu.

ALZHEİMER HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU ETKİLER

Alzheimer hastalığı, yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen ve bilişsel işlevlerin kaybına yol açan ciddi bir rahatsızlık.

Yumurtada bulunan kolin, asetilkolin adlı bir nörotransmitterin üretiminde rol oynar. Asetilkolin, hafıza ve öğrenme ile ilgili beyin işlevlerini destekler.

Mayo Clinic'ten Nörolog Dr. Ronald Petersen, "Yumurtada bulunan kolin, asetilkolin üretimini artırarak hafızayı güçlendirebilir ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabilir. Bu nedenle, günde bir yumurta tüketimi, beyin sağlığı için faydalı olabilir" dedi.

GÜNDE BİR YUMURTA TÜKETMENİN PÜF NOKTALARI

Yumurtanın sağlığa faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Uzmanlar, yumurtayı haşlama veya az yağda pişirme yöntemleriyle tüketmenin en sağlıklı seçenekler olduğunu belirtti.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Emily Johnson, "Yumurtayı haşlama veya az yağda pişirme yöntemleri, besin değerlerini koruyarak sağlıklı bir tüketim sağlar. Ayrıca, organik ve serbest gezen tavuklardan elde edilen yumurtaların tercih edilmesi, daha kaliteli besin alımını destekler" şeklinde önerilerde bulundu.