Üremeye engel vitamin eksikliği hangisi

İşte üremeyi engelleyen vitamin eksikliği hakkında Üremeyi engelleyen hangi vitamin eksikliği var? Avusturya’da yapılan bir araştırma, D vitamini seviyelerinin artırılmasının üreme performansı ve hormon seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve tüp bebek tedavisinin başarı şansını yükseltebileceğini ortaya koydu. Daha fazla araştırma yapılması planlanıyor, ancak D vitamininin, kısırlık sorunu yaşayan çiftlere yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, D vitamini eksikliğinin üreme yeteneğini etkilediğini, cinsel hormonların salgılanmasını azalttığını ve tüp bebek tedavisinin sonucunu olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, yaptığı açıklamada, Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde endokrinoloji alanında birçok yeni araştırmanın sunulduğunu söyledi. Yıldız, D vitamininin erkeklik hormonu testosteron ile bağlantısının bilindiğini, ancak yeni çalışmalarda D vitamininin takviyesinin, kadın ve erkeklerde üreme sağlığı ve doğurganlığı nasıl etkilediğinin araştırıldığını ifade etti. Avusturya’da yapılan ve kongrede ilk sonuçları paylaşılan çalışma hakkında şunları söyledi:

“D vitamini eksikliğinin kadın ve erkek kısırlığı üzerindeki rolü yeni bir çalışmayla incelendi. Bu çalışma, kontrollü bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, D vitamininin kısırlığın farklı yönleriyle ilişkili olduğu görüldü. Çalışmalarda, D vitamini eksikliğinin, erkeklerde sperm hücresinin hem sayısını hem de kalitesini, kadınlarda da yumurta hücresinin ve rahim dokusunun üremeye hazırlanmasını, ayrıca kadın ve erkek cinsiyet hormonlarının salgılanmasını bozduğu tespit edildi. Ayrıca, D vitamini seviyeleri düşük olanlarda tüp bebek tedavisinin daha az başarılı olduğu, D vitamini takviyesinin tüp bebek tedavisinin başarı oranını yükseltebileceği belirtildi. Benzer şekilde, D vitamini eksikliğinin giderilmesinin, erkeklerde sperm kalitesi, üreme sağlığı ve testosteron seviyeleri üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğuna dair veriler bulunuyor. Şu anda hem D vitamininin üreme yeteneği ile neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi hem de kadın ve erkeklerde üreme sağlığı üzerinde olumlu etki yaratmak için hangi dozda ve ne kadar süreyle D vitamini alınması gerektiği araştırılıyor. Bu konudaki kapsamlı çalışmaların sonuçlarına göre D vitamini, kısırlık tedavisi gören çiftlere fayda sağlayabilecek bir seçenek olabilir.”



