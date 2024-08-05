Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek

Yumaklı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarım sigortalarının, kurulduğu günden beri üreticilere ciddi anlamda destek olduğunu ifade ederek, küresel iklim değişikliğine bağlı görülme sıklığı artan kuraklık ve sel gibi doğal afetler karşısında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bakımından tarım sigortalarının daha da önemli hale geldiğine vurgu yaptı.

Tarım sigortalarının kapsamını her yıl daha da genişleterek çiftçilere ürünlerini her türlü afet ve riske karşı koruma imkanı getirdiklerini belirten Yumaklı, "Tarım sigortaları kapsamında, yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız." Dedi.

ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tarım sigortaları çerçevesinde, ilk 7 aylık dönemde, büyükbaş hayvancılık için 1 milyar 764 milyon TL, bitkisel ürünler için 980 milyon 105 bin TL, küçükbaş hayvanlar için 138 milyon 500 bin TL sağlandı.

Seracılık için 74 milyon 882 bin 828 TL, su ürünleri için 53 milyon 597 bin 167 TL, kümes hayvanları için 11 milyon 322 bin TL, arıcılık için ise 5 milyon 300 bin 548 TL olmak üzere toplamda 3 milyar TL’nin üzerinde tazminat ödemesi yapıldı.