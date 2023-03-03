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Fenerbahçeli Rossi yeniden milli takımda. Türkiye'den 3 futbolcu çağrıldı

Uruguay Milli Takımı, 24 Mart'ta Japonya ve 28 Mart'ta da Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Uruguay bu karşılaşmalar için kadrosunu açıkladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:42
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Uruguay milli takım kadrosu açıklandı

Fenerbahçeli Rossi yeniden milli takımda. Türkiye'den 3 futbolcu çağrıldı
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Uruguay Milli Takımı'nın, Japonya ve Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçlarının 34 kişilik aday kadrosuna; Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de çağrıldı.
Uruguay Milli Takımı, 24 Mart'ta Japonya ve 28 Mart'ta da Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Uruguay bu karşılaşmalar için kadrosunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Broli'nin belirdiği 34 kişilik aday kadroda, Galatasaray'dan Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan da Maxi Gomez yer alıyor. (İHA)

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