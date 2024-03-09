Uşak eski AKP il başkanı istifa etti CHP'ye katıldı

Kaynak: ANKA
Uşak eski AKP il başkanı istifa etti CHP'ye katıldı
Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Partisinden istifa eden AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.Başakçıoğlu, "Ben daha önce AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş bi arkadaşınız olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemiz ve geleceğimiz için yapacağı güzel işlerde faydalı olmak için bu partiyi tercih ettim. Ülkenin ve gençliğin umudu olan Atatürk'ün partisine katılmayı uygun gördüm" dedi.
Enver Başakçıoğlu’na rozetini takan CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, "Enver arkadaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptık. Sosyal belediyecilik adına Uşak'ta bir şeyler yapabilmek çabasıyla CHP belediyeciliğini Uşak'a getirmek amacımız. Hedefimiz Uşak'a hizmet etmek, Uşak'a bir şeyler katabilmek, onun için de birlikte güç birliği yapmalıyız. Enver Başakçıoğlu’nun ve arkadaşlarının katılımı bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

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