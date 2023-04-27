Uşak’a sağanak yağış uyarısı

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Uşak’ta beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Uşak’a sağanak yağış uyarısı

İHA'nın haberine göre, Uşak Valiliği resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada bugün Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına gibi olumsuzluklara da hazır olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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