Civciv yüklü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre Uşak’ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil R.M. idaresindeki civciv yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan yola savruldu.
İhbarlar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan 2 amcaoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon ve hurdaya dönen otomobilde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. (İHA)