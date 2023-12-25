Uşak’ta dur ihtarına uymayan iki şahıs polis aracına saldırdı

Verilen bilgilere göre, Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir halindeyken bir aracı şüpheli buldu ve durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen açtaki şüpheliler durmadı ve polisten kaçtı. Polis ekipleri takip sonucu aracı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta yakaladı. Yakalanmalarının ardından araçtan inen N.Y. ve B.Y., polis aracına saldırmaya başladı.

Polis aracına yumruklarla saldıran şüpheliler, aracın ön camını kırdı. Bu esnada araçta bulunan bir diğer şahıs, olay yerinden kaçtı. Polis aracına saldıran iki şüpheli gözaltına alındı ve kaçan şahsın yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.