Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Uşak’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eşme-Kula karayolu Kıran köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’ın Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki 64 DZ 343 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki 45 ABP 035 Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, M.Ç.'nin eşi Fatma Çümen (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından Çümen’in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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