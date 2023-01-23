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Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 53 kişi daha tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 60'a yükseldi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:22
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Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 53 kişi daha tutuklandı

Uşak'ta ''Kökünü Kurutma Operasyonu''nda 53 kişi daha tutuklandı
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AA'da yer alan haberde, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 Ocak'ta kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklandı. Böylece 7 kişinin daha önce tutuklandığı operasyonda tutuklananların sayısı 60 oldu.

Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyette ve jandarmada ifadelerinin ardından, diğer 40 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 293 gram sentetik uyuşturucu, 18 kilo 583 gram esrar, 2 gram Afyon sakızı, 2 hassas terazi, 13 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 300 lira para ele geçirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 609 polis ve jandarmanın katılımıyla dün şafak operasyonu gerçekleştirilmiş, 127 adrese düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde operasyonu takip etmiş, ardından gazetecilere "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.

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