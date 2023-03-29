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Uşak’ta Mart sonu yağan kar kenti beyaza bürüdü

Uşak’ta gece yarısı başlayan kar yağışı, etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.  

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:25
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Uşak’ta Mart sonu kar yağdı

Uşak’ta Mart sonu yağan kar kenti beyaza bürüdü
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İHA'nın haberine göre, Uşak’ta gece yarısı başlayan kar yağışı, sabah erken saatlerden itibaren etkisini artırdı. Mart ayının son günlerinde etkili olan yağış, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji tarafından uyarılar yapılan kar yağışı bu sabah erken saatlerde başladı. Kent merkezinde de yağan kar ilçe ve yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetre kalınlığa kadar kar yükseklikleri meydana gelirken beyaza bürünen yerlerde güzel görüntüler ortaya çıktı. Yağışlardan kaynaklı yol kapanmasının olmadığı öğrenilirken kentin dört bir yanında devam eden kar yağışı için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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