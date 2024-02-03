Uşak’ta meydana gelen heyelan korkuttu

Uşak merkeze bağlı Karacahisar köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir evin ve büyükbaş-küçükbaş hayvanların bulunduğu çiftliğin yakınında toprak kayması oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uşak Devlet Su İşleri (DSİ) ve Uşak İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilirken, 2 evde oturan vatandaşlar ve büyükbaş-küçükbaş hayvanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Bölgeye gelen Uşak Valisi Turan Ergün ve Uşak İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz incelemelerde bulundu.