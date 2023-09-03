Uşak’ta şiddetli yağış sele neden oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Araçlar selde sürüklendi

(İHA - DHA)

Uşak'ta dün saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, şehir merkezinde su baskılarına neden oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu.

15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı suyla dolarken, araçlar mahsur kaldı, yağış özellikle İslice Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Çok sayıda ev ve iş yeri ile Karayolları Müdürlüğü'nü su bastı. İsmetpaşa Caddesi'nde ise çok sayıda iş yerinin bodrum katı suyla doldu.

Bir özel ve bir kamu bankasının bodrum katları suyla doldu. Otoparklardaki çok sayıda araç su altında kaldı. Çimen İş Merkezi'nin bodrum katında bulunan kilisede de su baskını yaşandı. Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri su basan bölgelere sevk edildi.

Suyla dolan kilisenin papaz yardımcısı Saed Hatamien, "Kilisemize çok su geldi, her yağmurda su basıyor. Burası bizim için problem oluyor ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri su dolan ev ve iş yerlerinde pompalarla su tahliye çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerindeki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Uşak, Afyon ve Konya’da şiddetli yağış sonucu meydan gelen su baskınları ve mahsur kalma olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "2 Eylül tarihinde Uşak il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları ve mahsur kalmalar meydana gelmiştir. Uşak İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 56 ihbar alınmıştır. Olay bölgesine Uşak il AFAD, İtfaiye, Emniyet ve Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Meydana gelen yağışlar sonucu yapılan çalışmalara destek vermek üzere İzmir ve Afyonkarahisar illerinden personel ve motopomp görevlendirmesi yapılmıştır. Uşak ili Çay ilçesine bağlı Armutlu - Koçbeyli yolunda toprak kayması sonucu yolun ulaşıma kapalı olduğu öğrenilmiştir. Yol açma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Afyonkarahisar'daki aşırı yağışlar sonucu su baskınlarının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Söz konusu baskınlara, İtfaiye ve Özel İdare ekipleri müdahale etmektedir. An itibariyle yağış, etkisini kaybetmiştir. 2 Eylül tarihinde Konya ili Tuzlukçu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yıldırım düşmesi meydana gelmiştir. Konya İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 2 ihbar alınmıştır. Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi alınmıştır.” ifadesine yer verildi.