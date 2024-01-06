Uşak’ta trafik kazası. 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Uşak’ta trafik kazası. 4 kişi yaralandı
Uşakta iki otomobilin karıştığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak merkeze bağlı Kurşunluk Mahallesinde bulunan Mavi Şehir Sitesi ile Millet Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, B.Ü. (45) yönetimindeki 07 KDT 02 plakalı otomobil ile A.C. (46) idaresindeki 64 EC 025 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi.

İlk müdahalelelri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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