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Cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsüne ulaşıldı 

Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının faili olarak aranırken polisle girdiği çatışmada ölen zanlının, sabaha karşı da evine girdiği bir başka kadına yönelik cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu ve sokakta yürürken bölgedeki güvenlik kamerasına görüntüsünün yansıdığı belirlendi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:31
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Uşak'taki cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsüne ulaşıldı 

Cinsel saldırı şüphelisinin son görüntüsüne ulaşıldı 
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"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunan H.T'nin, "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından aranırken polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

H.T'nin, üniversite öğrencilerinin bulunduğu evden gece yarısına doğru ayrıldıktan sonra sabaha karşı, kar maskesi ve eldiven takarak girdiği evde yalnız yaşayan K.G'yi boğazına bıçak dayayıp taciz ettiği belirlendi.

Zanlının bir anlık boşluğundan yararlanıp evden kaçan kadının polise başvurduğu kaydedildi. Şüphelinin görüntüsü ise kadının evinin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin elindeki eldiveni atması ve sokaktan yürüyerek geçmesi yer alıyor.

Üniversite öğrencilerini 18 saat esir almış

Şüphelinin bir apartmanın birinci katında yaşayan 4 üniversite öğrencisinin evine de sabaha karşı arka balkondan girdiği öğrenildi.

Evde öğrencileri salonda toplayıp telefonlarını aldığı ve kimseye haber vermemeleri için onları pompalı tüfekle tehdit ettiği kaydedilen şüphelinin, bir süre sonra yüzündeki kar maskesini çıkardığı belirtildi.

Yaklaşık 18 saat evde kalan şüphelinin, bu sırada öğrencileri markete alışverişe gönderdiği, öğrencilerin ise evde kalan arkadaşlarının zarar göreceği korkusuyla kimseye haber veremeden eve döndükleri kaydedildi.

Öğrencilerin bir arkadaşlarının eve geleceğini öğrenen şüphelinin bu durumdan tedirgin olduğu ve evden ayrıldığı belirtildi.

Olayın geçmişi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan H.T'nin, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etmişti.

Burada "Teslim ol" çağrısına uymayan zanlı, pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açarak yaya olarak kaçmaya başlamıştı.

H.T, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etmiş, burada çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybetmişti.

H.T'nin, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

Şüphelinin olaydan bir gün önce sabaha karşı üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve kar maskesi ve pompalı tüfekle girdiği, burada öğrencileri tehdit ederek gece yarısına kadar kaldığı ve sonra buradan uzaklaştığı tespit edilmişti.(AA)
 

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