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Sabıkalı minibüs şoförü üniversiteli kızın ellerini bağlayıp taciz etti

Sakarya’da bindiği minibüste cezaevinden yeni çıkan şoförün tacizine maruz kalan ve darp edilen üniversiteli kızın yaşadıkları, meslek odalarının ve iş başvurusu alan kurumların sabıkalı şoförlerle ilgili ihmal ve aymazlıklarını gündeme getirdi. Olayın ardından "Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor?" sorusu da soruldu. 

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:15
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Üniversiteli genç kız minibüste tacize uğradı. Saatlerce elleri bağlı kaldı

Sabıkalı minibüs şoförü üniversiteli kızın ellerini bağlayıp taciz etti
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Anne Sevgi K., “Minibüsün sahibine, ‘Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?’ diye sorunca ‘Tanımıyorum’ dedi. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor. Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin” dedi.

Anne Sevgi K., “Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur” dedi.

SABIKA KAYDI VE EKSTRA BELGE İSTENEMEMİŞ

Sabah gazetesinin Sakarya’da yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor. Oysa İstanbul ve diğer şehirlerde minibüs şoförlüğü için başvuranlar sıkı bir sağlık taraması ve sabıka kaygı sorgulamasından geçiriliyor. Sakarya’daki minibüs şoförü S.S.Y.’nin bu prosedürden geçmediği ortaya çıktı. Sakarya’da ulaştığımız sektör kaynakları, kentte ehliyeti olan herhangi bir kişinin minibüs şoförü olabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA RAPORLAR İSTENİYOR

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, “İstanbul’da bir minibüs sürücüsü olabilmek için öncelikle sağlık raporu, sabıka kaydı, Bakırköy veya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden uyuşturucu bağımlılığına ilişkin tahlil kaydı alıp belediyeye müracaat ediliyor. Her minibüs sürücüsü bellidir” dedi.

ŞOFÖRÜN YERİNE GEÇMİŞ

Öte yandan minibüsle ilgili incelemeler, saldırgan S.S.Y.’nin aracın ikinci şoförü olduğunu ortaya koydu. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya’daki olayla ilgili ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, olayın yaşandığı 54 M 0258 plakalı aracın sahibinden savunmasını istedi.

"CAM FİLMİ İSTEMİYORUZ"

Şoför S.S.Y.’nin kullandığı minibüsün cam filmli olması da Sakarya’da bardağı taşıran son damla oldu. Vatandaşlar, Sakarya Valisi Oktay Kaldırım’dan cam film sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Şehrin göbeğinde minibüste yaşanan saldırıyı kimsenin görmemesini değerlendiren vatandaşlar, “Görmezler tabii, birçok toplu taşıma aracının camı siyah filmle kaplı. Bunların camlarını neden siyah filmle kaplanıyor! Bu araçlar kamuya açık ve kimsenin özel aracı değil” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’da Pazartesi gecesi 00.30 sıralarında yaşanan olayda, üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslere bindi. Genç kızın tek yolcu olarak bulunduğu minibüste sürücü S.S.Y., aracı Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde durdurarak kapıları kilitledi. Genç kızı plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etti. Sürücüye tepki vermesi neticesinde minibüsten kurtulan genç kızın ailesine duruma anlatması sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Harekete geçen polis ekipleri olaydan yaklaşık 20 saat sonra Adapazarı ilçesi Orta Garaj mevkiinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen şüpheli gerçekleştirdiği suçu itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli ‘nitelikli cinsel suçu tam olarak gerçekleşmemiş saldırıya teşebbüs’, ‘cebir’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Catal
3.12.2022 11:53
Bu genç kızın ailesi bu minibüs şoförünü darp ettiği zaman kim suçlu olacak adalet sistemi mi bu adama bu imkanı sunan ticaret odası mı minibüsün sahibimi yoksa ailemi. Mevcut adalet sistemi aile der  
 
Ata Türkmen
3.12.2022 11:53
Toplu taşıma değil şahsi taşıma araçlarında bile Cam Filmi yasaklanmalıdır. Araçların içinde çevrilen filimler son bulmalıdır. Yetmezmiş gibi ön camlarda bile filimli araçlar var. Yasaklanmalıdır.  
 
Ata Türkmen
3.12.2022 11:49
Canı yanan vatandaş bu pislik hapis kaçkınını öldürse, adam öldürmekten ceza alır. Oysa pislik temizlediği için ceza almamalı. Pislikler bunca suçuna karşılık elini kolunu sallayarak dolaşmamalı.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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