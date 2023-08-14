Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin yeni eğitim yılında giderlerinin belediyeleri tarafından karşılanacağını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen: Üniversite öğrencilerinin giderlerini biz karşılayacağız

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, üniversite öğrencilerine yönelik bir duyuruda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türkmen, Üsküdar’da ikamet eden ve kendilerine başvuran tüm üniversite öğrencilerinin giderlerinin karşılanacağını belirtti.

Hilmi Türkmen açıklamasında "Üsküdar’da ikamet eden ve bize başvuran tüm üniversite öğrencilerinin ısınma (doğalgaz) ve ulaşım (İstanbulkart) giderleri, yeni eğitim yılında da bizden! Peki, “şöyle bir şey de olsa ne güzel olur Başkanım” dediğiniz neler var sevgili gençler? Önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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