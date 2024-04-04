Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı

Yerel seçimde AKP’li Hilmi Türkmen’i geride bırakarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın eşi ortaya çıktı. Dedetaş ve eşi ortaya çıktı. Sinem Dedetaş ve eşi Barış Dedetaş tanışma hikayelerini anlatı.

Eşiyle okulda tanıştıklarını belirten Dedetaş, “Okuldan birbirimizi biliyorduk ama çok arkadaşlığımız yoktu” dedi. Barış Dedetaş ise eşi Sinem Dedetaş’ı ilk defa okulun kantininde gördüğünü söyledi. Dedetaş, eşiyle 8 yıl karşılıklı masalarda çalıştıklarını vurguladı.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, sosyal medyada paylaştığı videolarda projelerini açıkladı. Dedetaş, seçim öncesi paylaştığı videolarda Validebağ Korusu’nun korunması için ekosistem temelli bir politikayı uygulamaya koyacaklarını söyledi. Dedetaş, Güzeltepe Deresi’ndeki 36 bin metrekarelik alanı Üsküdarlıların nefes alacağı bir yeşil alana dönüştüreceklerini söyledi.

Dedetaş, İBB ile birlikte yapacakları proje ile Salacak Sahili’nin güçlendirilmesinin yanı sıra içinde nostaljik tramvay, bisiklet ve yürüyüş yolunun da olacağı şekilde yeniden düzenleyeceklerini belirtti.

Dedetaş, Harem, Fethipaşa ve Büyükçamlıca Koruları için ekolojik revizyon projesi yapacaklarının altını çizerek, Kirazlıtepe Mahallesi’nde bulunan yeşil alanı İBB iş birliği ile deprem duyarlı park olarak düzenleyeceklerini söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Kuleli Askeri Lisesi, önünde bulunan sahil yolunu yayalar için daha kullanışlı hale getireceklerini belirterek, mevcut ve yeniden yapılacak oyun alanlarında sağlığa zararlı olmayan organik ve doğal malzemelerle değiştireceklerini sözlerine ekledi.

DEPREME KARŞI PROJELERİNİ DE AÇIKLADI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, depreme karşı hazırladıkları projeleri de açıkladı. Dedetaş, Kentte riskli konutları İBB’nin desteği ile yenileyeceklerini belirten Dedetaş, Projeyi Üsküdar Belediyesi’nin iştiraki KENTAŞ’ın müşavirliğinde yapacaklarını vurgulayan Dedetaş, Üsküdarlıların mahallelerinden ayırmadan yerinde dönüşüm yapacaklarını söyledi.

Projeye başvuranlarının konutlarının hızlı bir şekilde risk değerlendirilmesinin yapılacağını vurgulayan Dedetaş, uygun teklifleri sunarak adil bir şekilde dönüşüm yapacaklarını söyledi. Dedetaş, dönüşüm sürecinde evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği 5 bin 500 liralık kira desteğinin üzerine 7 bin 500 lira ekstra destek vereceklerini açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, kentsel dönüşüm için hazırladıkları finansal modeli şu sözlerle duyurdu:

“Hak sahiplerinin 0 faizle 18 ya da 24 ay taksitle borçlanabileceği, 24 aydan uzun borçlanma vadesinde KİPTAŞ’ın komşularımıza kefil olacağı bir finansal model oluşturarak yapıları dönüştüreceğiz.