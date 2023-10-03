Üsküdar sokaklarında kanalizasyon taştı

İstanbul’un en tarihi ilçelerinden birisi olan Üsküdar’da vatandaşlar çamur ve pislik içinde kalan sokaklardan şikâyetçi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üsküdar sokaklarında kanalizasyon taştı

Üsküdar’ın Ünalan Mahallesinde bulunan Derem Sokak’ta neredeyse her yağıştan sonra altyapı yetersizliğinden dolayı sokak göle dönüşüyor.

Kanalizasyonun taşmasından dolayı mahalle kötü kokular altında kalırken, oluşan su birikintisinden dolayı yayalar ve araçlar farklı yollardan gitmek zorunda kalıyor.

Daha öncede gündeme gelen problem ne Büyükşehir Belediyesi ne de Üsküdar Belediyesi tarafından çözüme ulaştırılmadı.

Mahalleli belediyelerden çözüm beklediğini kaydetti.

Oluşan sıkıntı sonrasında logarlar söküldü, fakat düzenlenmesi planlanan logarlar sökülüp öylece bırakıldı.

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