Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler anıldı

ANKA'da yer alan haberde, 65 yıl önce İzmit Vapur İskelesi’nden hareket ettikten kısa süre sonra fırtınaya yakalanarak batan 72 No’lu Üsküdar Vapuru’nda bulunan; çoğunluğu Sanat Okulu ve İzmit Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu 392 kişi hayatını kaybetti. İzmit Belediyesi, bu yıl da Türkiye’nin en büyük sivil deniz kazasında yaşamını yitirenler için anma programı düzenledi.



“ÜLKEMİZ ZOR GÜNLER YAŞIYOR”



İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, anma programındaki konuşmasında şunları söyledi:



“65 yıl önceki acımızı anmak için toplandığımız bugünlerde ülkemiz yine zor günler yaşıyor. Şu anda 11 şehirde deprem felaketi dolayısıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren, birçok yakınını kaybetmiş, sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bu konuda İzmit halkı çok takdire şayan bir duruş sergiledi. Hepinizin yüreğine sağlık. İzmit Belediyemizin başlattığı yardım kampanyasına verdiğiniz destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.



“ANIT İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ”



65 yıl önce 392 canımızı kaybettiğimiz bir hazin vapur faciası yaşandı. Bugün acı dolu bir gün yaşıyoruz. Umarım ülkemizde bu tarz facialarla karşılaşmayız. İhmaller umarım olmaz. Deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Burada 1 Mart Üsküdar Faciası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anıt çalışmalarımız sürüyor. Gerekli adımları atıyoruz. Bu acı tablonun unutulmaması adına sizleri bilgilendireceğiz.”



“BÖYLE İHMALLER BİR DAHA OLMASIN”



1 Mart Üsküdar Vapur Faciası'nda babasını ve ablasını kaybeden Nuray Dinçer Büyükarman, “Babam İzmit Tekel Başmüdürü Şadan Dinçer’i, ablam Zeynep Dinçer’i ve yakınım Emine Gümüş’ü Üsküdar Vapur Faciası'ndan kaybettim. Annem de vapurdaydı ama 4 buçuk saat sonra Derince taraflarında kurtuluyor. 1927 yılında yapılan vapur revizyona tabii tutuldu ve yükü çok fazla olduğu halde sefere çıktı. Yasal olarak 367 bilet satılmış fakat abonman kartı kullananlar var. Böylece bu sayı daha da artmış oluyor. Bu acılar ve kazalar unutulmuyor. Son yaşadığımız felakette de hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum ve ihmaller olmasın artık” dedi.



“ÇOK ACI BİR TARİH”



İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Levent Bahadır, “1 Mart tarihi bizler için çok acı bir tarih. Vapur eskiydi, önlemler alınabilirdi. Faciada hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugünlerde de deprem felaketinden ötürü zor günler geçiriyoruz. Bu zor durumlardaki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“BU FELAKETİ SÜREKLİ DİNLEDİM”



İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen ise şöyle konuştu:



“1 Mart 1958’den bu yana tam 65 yıl geçti. 1 Mart’ta yaşanan felaketi sürekli dinledim. Çünkü o dönemde Babaannem ve dedem İzmit Lisesi öğretmenlerindendi. Daha sonra bu okulun öğrencisi oldum. 1 Mart’ları devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz.



“BURAYA BİR ANIT YAPILMALI”



Tedbirsizliklerin olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. 1 Mart Faciasında ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Biz 1 Mart 1958’in unutulmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu alana bir anıt yapılması adına gereken izinleri vermesini diliyoruz.”



DENİZE KARANFİL BIRAKILDI



İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, İZLİDER (İzmit Lisesi Mezunları Derneği), İZSANDER (İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği) ortaklığında düzenlenen anma töreni, saat 12.00’de İzmit Vapur İskelesi’nde gerçekleştirildi. Tören sonrası denize çiçekler bırakıldı.

