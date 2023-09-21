Üsküdar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

KAYNAK: İHA
Üsküdar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumunda izolasyon malzemeleri ve boya kimyasalları bulunan depoda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İş yeri sahiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangında oluşan yoğun duman sebebiyle iş yeri ve konut olarak kullanılan 6 katlı bina tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangının olduğu depoya, istiflenen malzemeler ve girişlerin darlığı nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti. Duvarı kırarak yangının bulunduğu yere ulaşan ekipler, bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Bina sakinleri, giriş kattaki inşaat ve boya firmasının binanın otopark olarak kullanılan bodrum katının bir kısmını, yeterli tedbir almadan kepenklerle depoya çevirdiğini iddia ederek, yangının burada çıktığını söyledi.

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