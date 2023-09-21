Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın. 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol atına alınan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiye eri ise yaralandı