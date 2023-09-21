Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın. 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol atına alınan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiye eri ise yaralandı

KAYNAK: DHA
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın. 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

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Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.

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BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi.

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Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

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