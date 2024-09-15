Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel cinayetinde 17 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel cinayetinde 17 tutuklama

İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in iş yeri önünde uğradığı silahlı sonucu öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı.

11 Eylül Çarşamba günü Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından tabancayla 4-5 el ateş açıldı. Başından vurulan Temel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, cinayetin azmettiricisi Osman Boran Deniz ve saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ile gözcülük yapan M.T.D. ve G.B. tespit edildi.

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Cinayete yardım ve yataklık edenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, cinayette kullanılan silah, 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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