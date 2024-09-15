Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel cinayetinde 17 tutuklama

11 Eylül Çarşamba günü Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından tabancayla 4-5 el ateş açıldı. Başından vurulan Temel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, cinayetin azmettiricisi Osman Boran Deniz ve saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ile gözcülük yapan M.T.D. ve G.B. tespit edildi.

Üsküdar’da kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel’in vurulma anı kamerada

Cinayete yardım ve yataklık edenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, cinayette kullanılan silah, 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaattin Çakıcı'dan yakın dostu hakkında açıklama. Silahlı saldırıda öldürülmüştü

Alaattin Çakıcı'nın yakın dostuna silahlı saldırı