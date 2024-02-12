Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu

Kaynak: Tele1
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu
Üsküdar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı lokantası olan Kent Lokantası’nın önünde oluşan uzun kuyruklar dikkatlerden kaçmadı.

AKP iktidarında yaşanan ekonomik kriz, vatandaşların geçim derdini büyütmeye devam ediyor. Birçok kalemde art arda gelen zamlarla birlikte, asgari ücret cebe girdiği gibi eriyor. Enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşlar temek ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyor.

Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Kent Lokantalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Çapa’daki Kent Lokantası’nın görüntülerinin ardından Üsküdar’daki Kent Lokantası’ndan da benzer görüntüler geldi.

Ucuz yemek hizmeti sunan Kent Lokantalarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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