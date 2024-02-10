Üst geçit yerine bariyerden atlayıp karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Muhammed El Seyho, sabah namazı sebebiyle mahalledeki Hayırsevenler Camisi'ne gitmek için yolun karşısından karşıya geçmek istedi. Yaklaşık 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Seyho'ya karşı yönden gelen Umut M.'nin kullandığı otomobil hızla çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed El Seyho olay yerinde yaralanırken, kaza yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Seyho, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.