Usta gazeteci açıkladı: AKP’nin CHP planı suya düştü!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik operasyonların arkasında “saray kontrolünde bir muhalefet yaratma” hedefi olduğunu öne sürdü. Önkibar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu planın merkezinde yer aldığını ve iktidarın onu yeniden CHP’nin başına getirmek istediğini belirterek CHP ne zaman Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi isimlerle aktif muhalefete yöneldi, iktidar tarafından operasyonlar başlatıldığını iddia etti. Özgür Özel’in başta iktidarla yakınlaşma sinyalleri verdiğini, ancak kamuoyu tepkisiyle geri adım attığını ve mitinglerle direnişe geçtiğini söyledi.

Önkibar, sarayın bu gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden sahaya sürdüğünü ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmesiyle bu planın bozulduğunu iddia ederek Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki desteğinin %1 bile olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

AKP'nin amacı uzun yıllar boyu olduğu gibi sarayın kontrolünde iktidara talip olmayan, Tayyip Erdoğan'ı meşrulaştıran ve güya muhalefetçilik oynayan bir CHP'dir. CHP ne zaman Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'le beraber bu görevi bıraktı, ona operasyonlar başlatıldı. Milyarda bir kuşkunuz olmasın. Yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden sarayın kontrolüne sokma, göstermelik muhalefeti yapma operasyonudur. Bunun için de 15 yıldır denenmiş ve CHP'ye ihaneti kanıtlanmış kendilerine sadık Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullanıyorlar. Tam bu noktada altını çizeyim. Son dönemde aslında bunu önce Özgür Özel ile yapmak istediler. Bülent Arınç gibileri devreye soktular, elçi gönderdiler, “Ekrem İmamoğlu'nu sahiplenmesin, mitingler yapmasın. Ankara'da demeç siyaseti yapsın. Cumhurbaşkanlığına talip olmasın, istediği kadar CHP'nin başında kalabilir." dediler. Geçmiş videolarımda var. Özgür Özel bu teklife başlangıçta yaşım genç diyerek sıcak yaklaşmıştı. Ancak baktı ki CHP ve muhalif kesim kamuoyu ayaklandı, itibarı kredisi bitti bitecek hemen bundan vazgeçti ve özüne döndü. Ekrem İmamoğlu ile ele vererek mitinglere direnişe başladı.

BOŞA KÜREK ÇEKİYORLAR

Saray bunun üzerine B planını devreye sokarak Özgür Özel'in yerine 78 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar sahaya sürdü. Ona dendi ki “Bak biz bu işi Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaptık. 700 delegenin noter imzasına rağmen Devlet Bahçeliği MHP'nin başında tuttuk. Seni de tekrar CHP'nin başına getirir. Orada muhafaza ederiz.” Bu şekilde hedef Bay Kemal'i CHP'nin başına oturtup parti içinde kaos çıkarmak, partiyi bölmek oldu. Ancak bir ayrıntı var. Yüksek Seçim Kurulu dün akşam saatlerinde İstanbul İl Kongresi'nin yeniden yapılacağına dair bir karar verdi ki böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ele geçirebilmesi mümkün değil. Aynı şey İstanbul emsalinden hareketle büyük kurultay içinde olacağından ve bu şekilde Kılıçdaroğlu'nun üstüne beton döküleceğinden bu proje yürümez. Bu konuda son anda itirazlar, değişiklikler ve istifalar, şunlar bunlar olsa bile ez cümle Dersimli Kemal'in oy karşılığı vallahi %1 bile olamaz değil. Bırakın başka yerleri, Tunceli'de Kamer Genç her dönem parti olmaksızın tek başına seçim kazanmışken Kılıçdaroğlu, CHP markasıyla bile Tunceli'de seçim kazanamadı. Özetle saray boşa kürek çekiyor. Tam tersine yapılanlarla CHP ve muhalif dünya kışkırtıldı. Konsolidasyon sağladılar.