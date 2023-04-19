Usta oyuncu Ali Sürmeli gizemli sevgilisiyle el ele

Editör: Özlem KIRAL

Ali Sürmeli, 2020'de kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilip, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Ünlü oyuncu, toparlanma sürecinin ardından geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin (82) intihar haberiyle sarsılmıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sürmeli (64), Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli’nin yanındaki kadın arkadaşı dikkat çekti.

Bir süre köpekleriyle yürüyüş yapan Ali Sürmeli ve gizemli sevgilisi daha sonra gözlerden kayboldular.