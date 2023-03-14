14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Halil Ergün üniversiteden neden kovulduğunu anlattı

Halil Ergün üniversiteden neden kovulduğunu anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Halil Ergün, siyasi görüşünden dolayı yaşadıklarından bahsederek yıllar önce solcu olduğu için okuldan atıldığını anlattı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 19:22
Takip Et

Usta oyuncu Halil Ergün üniversiteden neden kovulduğunu anlattı

Halil Ergün üniversiteden neden kovulduğunu anlattı
+
Aa
-

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının yeni konuğu rol aldığı dizilerde başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Halil Ergün oldu. Ergün, yıllar önce siyasi görüşünden dolayı yaşadığı sorunlardan bahsetti.

"SOLCU OLDUĞUM İÇİN OKULDAN ATILDIM"

Yıllar önce üniversiteden neden kovulduğunu anlatan Halil Ergün, "Solcu olduğum için beni okuldan attılar. Yaşar Kemal ve Orhan Kemal okuyordum. Genç adamız, heyecanlayız. Ben korkusuz bir çocuktum ve soru sormayı seviyordum. Duyduğum, bildiğimiz kadar bir tarafımız vardı. Ailem yaka paça beni atarak 'yeter artık senden çektiğimiz' diyerek ben parayı verip Ankara'ya gönderdiler. Mülkiye'ye giderek siyasi bilimler fakültesine girdim. Fakülte hayatımla birlikte tiyatro kariyerim başladı. Biz '68 Kuşağı' olarak barışı, emeği ve bağımsızlığı savunuyorduk" dedi.

"HAPİSHANEDE YAŞADIKLARIM İNSANOĞLUNUN HAYATINDA İŞKENCEDİR"

12 Mart Muhtırası'nda devrimci tiyatro yaptığı için hapse girdiğini söyleyen usta oyuncu, sanat anlayışı yüzünden hep bedel ödediğinden bahsetti. "Siyasi tercihimi sosyalizmden yana yaptım" diyen oyuncu hapishanede yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı: "2,5 yıl hapishanelerde yattım. Mahkemedeki son savunmamda sadece şunu söyledim: orada yaşadıklarımın ve gördüklerimin adı insanoğlunun hayatında işkencedir. Orada yaşadıklarımın anlatmak istemiyorum. Biri anlattığında da hoşuma gitmiyordu. Bu göreceli bir şeydir. İşkence izafi bir şey."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
6
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı
﻿Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı
﻿Fransa, İran'ı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg'i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg'i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg'i kabul etti
﻿Giresunspor'da 3 oyuncu milli takıma davet edildi
﻿Giresunspor'da 3 oyuncu milli takıma davet edildi
﻿Giresunspor'da 3 oyuncu milli takıma davet edildi
﻿Arabistan Ligi'nden Messi'ye çılgın teklif. Ronaldo'dan sonra o da geliyor
﻿Arabistan Ligi'nden Messi'ye çılgın teklif. Ronaldo'dan sonra o da geliyor
﻿Arabistan Ligi'nden Messi'ye çılgın teklif. Ronaldo'dan sonra o da geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.